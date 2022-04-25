Вирусолог Чепурнов допустил, что гепатит нового типа уже добрался до России

«Я не исключаю, что вирус уже в России. Просто у нас выявляемость менее развита и в медучреждениях пока нет достаточной настороженности. Не исключено, что какие-то единичные случаи есть и у нас. Сейчас появится больше понимания, разойдутся инструктирующие документы из Минздрава, на что-то больше уделят внимания, возможно, обнаружат случаи нового гепатита и у нас», — заявил вирусолог.