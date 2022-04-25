Вирусолог Чепурнов допустил, что гепатит нового типа уже добрался до России

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Гепатит неизвестного происхождения, выявленный уже в 12 странах, может распространяться и в России, заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.
Эпидемиологическая ситуация сейчас во многом зависит от бдительности врачей, считает специалист. Он отметил, что составить полную картину и оценить опасность гепатита нового типа можно будет только после выявления заболеваний и создания ПЦР-тестов, передает Общественная Служба Новостей.
«Я не исключаю, что вирус уже в России. Просто у нас выявляемость менее развита и в медучреждениях пока нет достаточной настороженности. Не исключено, что какие-то единичные случаи есть и у нас. Сейчас появится больше понимания, разойдутся инструктирующие документы из Минздрава, на что-то больше уделят внимания, возможно, обнаружат случаи нового гепатита и у нас», — заявил вирусолог.
Он также предположил, что гепатит могли вызвать аденовирусы или норовирус. Однако точно это пока не известно, так же, как и сам возбудитель.