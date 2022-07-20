Вирусолог Альтштейн предупредил, что в России есть природные очаги бубонной чумы

«Суслики, сурки хронически заражены бактерией чумы, которая не вызывает у них заболеваний особых. С блохами это может переноситься на человека. При заражении он заболевает чаще всего бубонной чумой, это значит, что в местах, где его укусили, воспаляются лимфоузлы», — объяснил Альтштейн в беседе с «Пятым каналом».