Вирусолог Альтштейн предупредил, что в России есть природные очаги бубонной чумы

Чума является самой страшной инфекционной болезнью, которая была и есть на земле, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.
Природные очаги болезни имеются как в России, так и в других странах. По словам эксперта, чаще всего чумой заражены грызуны — суслики, сурки и крысы. От них заболевание передается человеку через блох.
«Суслики, сурки хронически заражены бактерией чумы, которая не вызывает у них заболеваний особых. С блохами это может переноситься на человека. При заражении он заболевает чаще всего бубонной чумой, это значит, что в местах, где его укусили, воспаляются лимфоузлы», — объяснил Альтштейн в беседе с «Пятым каналом».
В некоторых случаях бубонная чума может перейти в легочную, летальность при которой составляет 100%. Но так было в средние века, когда не существовало антибиотиков, а сейчас они способны остановить эту инфекцию, резюмировал вирусолог.