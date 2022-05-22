Вирусолог Альтштейн опроверг теорию об использовании оспы обезьян как биооружия

«Это такой тяжелый фейк! Тут даже нечего обсуждать. Вирус оспы обезьян не может являться биологическим оружием, потому что он плохо передается от человека к человеку. Вирус передается, но слабо, и поэтому его рассматривать как опасный вирус, который сокрушит противника при применении, это бессмыслица», — объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».