Вирусолог Альтштейн опроверг теорию об использовании оспы обезьян как биооружия

Обезьянью оспу невозможно использовать в качестве биооружия, поскольку данный вирус плохо передается от человека к человеку.
Любые сообщения подобного характера являются фейком. Об этом заявил главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Это такой тяжелый фейк! Тут даже нечего обсуждать. Вирус оспы обезьян не может являться биологическим оружием, потому что он плохо передается от человека к человеку. Вирус передается, но слабо, и поэтому его рассматривать как опасный вирус, который сокрушит противника при применении, это бессмыслица», — объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, биологическим оружием можно назвать только вирус натуральной оспы. Но на такое преступление сейчас не пойдет «никакой злодей в мире», резюмировал Альтштейн.