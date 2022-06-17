Вирусолог Альтштейн описал новую вариацию вируса «Омикрон»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на ПМЭФ, заявила, что в России впервые выявлен новый вариант «омикрона» ВА.5. Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и вирусологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн полагает, что этот вид омикрон-штамма не несет особой опасности для россиян.
В беседе с «Радио 1» эксперт назвал все новые микро-штаммы вариациями одного и того же «омикрона». Врач сообщил, что они могут быть несколько более заразными. То есть возможен подъем заболеваемости, но он не будет значительным.
Могут появиться и другие виды и подвиды, сказал специалист. Но это варианты одного и того же штамма, который известен и уже хорошо изучен. Да, он заразный, но летальность от него невысокая, заключил вирусолог.