Вирусолог Альтштейн усомнился в полном исчезновении коронавируса после пандемии

После завершения пандемии коронавируса он практически полностью исчезнет из человеческой популяции, однако по-прежнему продолжит заражать людей. Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

На данный момент в мире достаточно большое количество вакцинированных людей. При этом также немало граждан перенесли COVID-19 в виде болезни. По словам Альтштейна, все эти факты сулят вирусу лишь плохие перспективы и говорят о скором снижении эпидемии. Об этом вирусолог рассказал в беседе с URA.RU.

«У нас сейчас в России идет нарастание эпидемии. Думаю, это долго не продлится по примеру других стран. В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем», — добавил Альтштейн.

Он выразил уверенность, что ученые еще долгое время будут изучать коронавирусную инфекцию. Вирус не исчезнет полностью, однако такой пандемии, как сейчас, уже не будет, заключил профессор.

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