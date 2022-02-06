Вирусолог Альтштейн усомнился в полном исчезновении коронавируса после пандемии

Вирусолог Альтштейн усомнился в полном исчезновении коронавируса после пандемии Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

После завершения пандемии коронавируса он практически полностью исчезнет из человеческой популяции, однако по-прежнему продолжит заражать людей. Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

На данный момент в мире достаточно большое количество вакцинированных людей. При этом также немало граждан перенесли COVID-19 в виде болезни. По словам Альтштейна, все эти факты сулят вирусу лишь плохие перспективы и говорят о скором снижении эпидемии. Об этом вирусолог рассказал в беседе с URA.RU.

«У нас сейчас в России идет нарастание эпидемии. Думаю, это долго не продлится по примеру других стран. В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем», — добавил Альтштейн.

Он выразил уверенность, что ученые еще долгое время будут изучать коронавирусную инфекцию. Вирус не исчезнет полностью, однако такой пандемии, как сейчас, уже не будет, заключил профессор.

 
загрузка...
 
COVID-19 коронавирус пандемия эпидемия
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru