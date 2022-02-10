Вирусолог Альтштейн надеется на окончание пандемии COVID-19 до начала лета

Вирусолог Альтштейн надеется на окончание пандемии COVID-19 до начала лета Новости
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Спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается в ближайшие дни, а уже к началу лета распространение коронавируса может и вовсе завершиться.

Однако для достижения этих прогнозов необходимо выполнить ряд условий. Речь идет о соблюдении санитарных мер и активной вакцинации населения, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Я надеюсь, что если мы будем вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры, то мы, может быть, до лета с пандемией покончим. Потому что общая летальность в мире и заболеваемость "Омикроном" пошли на спад. В России мы на пике заболеваемости, но в ближайшие дни она пойдет на спад — он будет на этой неделе», — цитирует его газета «Известия».

Однако завершение пандемии не свидетельствует о полном исчезновении вируса. Последний останется с людьми и будет приводить к смертельным исходам, но уже не в таких масштабах.

 
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