Вирусолог Альштейн рассказал об опасности оспы обезьян для человека

В Западной Европе зафиксирована вспышка редкого заболевания — оспы обезьян. Это опасная болезнь, которая может оказаться даже смертельной.
Доктор медицинских наук, профессор Центра им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с «Радио 1» рассказал, как может передаваться этот вирус. Эксперт сообщил, что это заболевание обезьян при контакте с животным может перейти к человеку. Как правило у человека оно протекает легче, чем обычная оспа. Главное отличие состоит в том, что оспа обезьян может ограниченное число раз передаваться от одного человека к другому. При каждом таком переходе вирус слабеет, заболевание протекает легче и эпидемиологического распространения болезнь не имеет.
Альштейн подчеркнул, что лечения от оспы обезьян не существует, в большинстве случаев болезнь сама по себе проходит без каких-либо осложнений.