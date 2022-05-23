Вирусолог Альштейн рассказал об опасности оспы обезьян для человека

Доктор медицинских наук, профессор Центра им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с «Радио 1» рассказал, как может передаваться этот вирус. Эксперт сообщил, что это заболевание обезьян при контакте с животным может перейти к человеку. Как правило у человека оно протекает легче, чем обычная оспа. Главное отличие состоит в том, что оспа обезьян может ограниченное число раз передаваться от одного человека к другому. При каждом таком переходе вирус слабеет, заболевание протекает легче и эпидемиологического распространения болезнь не имеет.