Вирусолог Аграновский допустил рост заболеваемости COVID-19 в России

Число заражений коронавирусом в России может вырасти в ближайшее время. Это связано с приездом людей из отпусков и возвращением в школу, вузы и на работу, заявил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.
«Во-первых, появилась группа “Омикрон”, в том числе “Кентавр”, которые уже есть в России. Они чрезвычайно заразны, на уровне кори или ветрянки», — добавил он в беседе с РБК.
Мнение коллеги поддержал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он напомнил, что в прошлом году рост заболеваемости COVID-19 пришелся на июнь и июль, а в августе и сентябре она начала снижаться.
Новые штаммы коронавируса отличаются более легким течением болезни и реже требуют госпитализации. В связи с этим фиксируется меньшее число летальных случаев.