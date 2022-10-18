VirtualBox теперь можно запускать на ПК с процессорами Apple Silicon

Виртуальная машина VirtualBox недавно обновилась до версии 7.0.0 и получила, помимо прочего, поддержку процессоров Apple Silicon, которые используются в новейших компьютерах Mac. Если точнее, то система совместима с Apple M1 и M2, хотя именно эта возможность заявлена пока лишь в бета-версии.





Разработчики отметили, что из-за экспериментального статуса VirtualBox на базе процессоров M1 и M2 возможны ошибки, сниженная производительность и другие проблемы.

Помимо этого, в новой версии появилась поддержка шифрования виртуальных машин, работа с графическим API DirectX 11 на Windows, а также поддержка новых API на macOS. Новую версию уже можно скачать на сайте проекта. Для запуска виртуальной машины на компьютерах с процессорами Apple Silicon следует выбрать пункт Developer preview for macOS.

Ранее сообщалось, что СМИ рассказали о новых MacBook Pro, Mac mini и Apple TV.