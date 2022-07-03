Virgin Orbit успешно запустила ракету LauncherOne с семью исследовательскими спутниками NASA при помощи самолета-носителя Boeing 747 Cosmic Girl

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Virgin Orbit в субботу запустила ракету с семью спутниками из калифорнийского аэрокосмического порта Мохаве, и это стало первой успешной ночной миссией компании. Virgin Orbit вывела спутники на низкую околоземную орбиту с помощью своего самолета-носителя Boeing 747 под названием Cosmic Girl, к которому была прикреплена ракета LauncherOne.





Миссия, названная Straight Up в честь песни Паулы Абдул, предусматривала запуск семи исследовательских спутников NASA. Как и в предыдущих миссиях, запуск ракеты состоялся с высоты 10 км, на которую поднялся Cosmic Girl. Первоначально полет самолета-носителя должен был состояться в четверг, но Virgin Orbit отложила миссию после того, как специалисты обнаружили, что температура ракетного топлива LauncherOne «слегка выходит за допустимые пределы».









В общей сложности Virgin Orbit осуществила уже пять пусков, четыре из которых завершились удачно (неудачным был только первый испытательный). Virgin Orbit принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, но ее не следует путать с Virgin Galactic, отдельным подразделением компании, занимающимся коммерческими космическими полетами.