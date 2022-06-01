“Виноваты все мы”: Моника Левински написала эссе о судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд

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Джонни Депп и Эмбер Херд, 2011 год

Судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд, результаты которого вот-вот должны быть оглашены, прокомментировала Моника Левински. Она посвятила публичным разбирательствам между бывшими супругами свое эссе для Vanity Fair.

Начала его Моника со слов о том, что, как и многие другие, она “с виноватой увлеченностью” наблюдает за ходом судебного процесса:

Все мы смотрим, читаем, обсуждаем эти личные истории,ставшие достоянием общественности. Разбираем их по крупицам, хоть и опасаемся, что длительное вовлечение в такие зрелища может быть для нас токсичным или, как в моем случае, — послужить триггером (если не понимаете, о чем я, прогуглите “1998 год”).

Здесь Левински имеет в виду скандал из-за ее сексуальной связи с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном: в 1998-м Клинтон признал, что у него были близкие отношения с Моникой, проходившей стажировку в Белом доме. Скандал вызвал огромный общественный резонанс, чуть не привел к импичменту Клинтона, вошел в историю поп-культуры и стал знаковым моментом для американской истории, а имя Моники Левински — нарицательным. О скандале даже сняли сериал. Левински не раз рассказывала, как эта ситуация разрушила ее жизнь и как долгие годы она страдала от травли.



Моника Левински и Билл Клинтон, 1998 год

Далее в своем эссе Левински пишет о том, что история Херд и Деппа не только транслируется в прямом эфире для всех желающих, но и распространяется в соцсетях в виде мемов, роликов, обсуждений, что позволяет людям, даже совсем не знакомым с ситуацией, судить о деле “поверхностно и предвзято”.

Мы настолько привыкли к цинизму в социальных сетях, что больше не воспринимаем судебный процесс как нечто трагическое. Для нас это что-то вроде автомобильной аварии, которую интересно обсудить, заменив критическое мышление погоней за мимолетными острыми ощущениями.

Кроме того, пишет Левински, поскольку процесс настолько открыт, люди чувствуют, что имеют право “смотреть, комментировать и судить”. Те, кого мы привыкли считать недостижимыми звездами, — теперь простые смертные, которых можно раскритиковать. И, как отмечает Моника, распределилась эта критика между двумя главными героями процесса неравномерно:

Я не удивилась, что количество мемов про Эмбер Херд значительно превышает число мемов, посвященных Джонни Деппу. Я не удивилась, что язвительные и жестокие комментарии были преимущественно направлены в сторону женщины. И меня не должно было удивлять (хотя и удивило), что вскоре после моего поискового запроса соцсети стали рекомендовать мне посты об этом суде. Но они были скорее не о Деппе и Херд: они идеализировали Камиллу Васкес, адвоката Деппа, и ее “блистательный перекрестный допрос Эмбер”. А вы думали, здесь обойдется без женской схватки? Это же один из хитов мизогинии.

По словам Левински, ее печалит не только то влияние, которое суд окажет на “личные жизни Деппа, Херд и их близких, а также на всех пострадавших от домашнего насилия и всех, кто нашел в себе силы участвовать в движении #MeToo”:

Еще больше меня беспокоят серьезные последствия для всей нашей культуры — то, как мы разжигаем огонь женоненавистничества и как привыкаем к “селебрити-цирку”.

Моника пишет, что не ставит под сомнение свободу слова и право комментаторов в соцсетях выражать свое мнение. Но одно дело — комментировать, а другое “создавать мемы или твиты, заставляющие публику посмеяться над человеком, который и так уже пострадал”.

Независимо от того, в чью пользу вынесут вердикт присяжные — будь то ответчик Херд или истец Депп, — виновны мы все,

— завершила свое эссе Левински.

За судебным разбирательством по делу о клевете мир следит с середины апреля. Депп подал иск на 50 млн долларов в отношении Херд из-за статьи в Washington Post, где она рассказывала о пережитом опыте домашнего насилия. Вердикт должны были вынести вчера, но присяжные не успели определиться с решением спустя семь часов совещаний, поэтому им разрешили разойтись по домам, а оглашение вердикта перенесли на сегодня.



Моника Левински