Вильфанд посоветовал россиянам не ждать быстрого наступления весны

Вильфанд посоветовал россиянам не ждать быстрого наступления весны Новости
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Раннее наступление зимних холодов не может свидетельствовать о скорой весенней оттепели. Такое мнение выразил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Недавно синоптики заявили, что сильные аномальные морозы в начале декабря могут ознаменовать ранее весеннее потепление. Однако Вильфанд считает такой подход ненаучным, передает «Российская газета».

«Говорить о том, что если зима началась раньше и с холодов, то она быстрее закончится, — не научно… Судя по высоте сугробов, ждать быстрого таяния снега не приходится», — заявил Вильфанд.

Он также отметил, что весна наступит, когда установится устойчивое потепление выше нуля градусов. Вильфанд также заявил, что с учетом глобальных температурных изменений, март стал зимним месяцем, передает URA.RU.

 
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