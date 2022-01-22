Вильфанд пообещал жителям Сибири «неприличную жару» до конца января

Вильфанд пообещал жителям Сибири «неприличную жару» до конца января Новости
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Температура на севере Сибири и западе Якутии будет на 20 градусов выше нормы до конца января. Соответствующее заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Сибири будут перемещаться невероятно теплые для азиатской части России воздушные массы с Гренландского и Норвежского морей. Такое явление является крайне редким, сообщил эксперт.

«Обычно воздушные массы в азиатской части страны формируются под влиянием континента: их вымораживает, поэтому средние температуры около минус 50 градусов. А сейчас до конца месяца на севере Сибири и западе Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы. Просто неприлично. Представление о континентальности климата начинает нарушаться», — отметил Вильфанд.

Кроме того, он рассказал, что вместо −50 градусов в Туве, к которым привыкли жители региона, морозы будут достигать только −25, в Мирном −32.

«Это просто неприличная жара. Причем это будет средняя температура за декаду, и сейчас она такая же высокая», — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что петербуржцы до конца зимнего периода будут наблюдать нестабильную погоду в городе. Поэтому жителям Северной столицы рекомендовали быть осторожнее на дорогах.

 
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вильфанд гидрометцентр
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