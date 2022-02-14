Вильфанд пообещал жителям Европейской России апрельскую погоду в середине недели

Погода на территории Европейской России определит климатический ход на 50 дней в конце рабочей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха днем будет варьироваться от плюс одного до плюс трех градусов. В ночь на среду ожидается похолодание до минус восьми градусов. В начале недели столбики покажут на шесть-семь градусов выше нормы, пишет РИА Новости.

«С понедельника по среду температура будет на шесть-семь градусов выше нормы, но это будет еще соответствовать мартовским значениям, а с четверга наступит уверенно апрельская погода: температура будет выше нормы на 11 градусов. Это даже будет соответствовать второй декаде апреля. Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до плюс пяти градусов», — отметил метеоролог Вильфанд.

Теплая погода на наступившей неделе связана с влиянием южных воздушных масс. Больше всего положительных показателей термометров прогнозируется в центре, на севере и северо-западе региона. По словам Вильфанда, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

загрузка...