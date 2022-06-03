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Виктору Медведчуку грозит до 15 лет заключения по обвинению в госизмене на Украине

Виктору Медведчуку грозит до 15 лет заключения по обвинению в госизмене на Украине
Kremlin Pool/Global Look Press

Расследование в отношении украинского политика Виктора Медведчука завершено, сообщило Госбюро расследований. Дело направлено в суд, где будет принято окончательное решение.

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» был задержан СБУ 12 апреля по подозрению в государственной измене. Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы, подчеркнули в украинском Госбюро.

По версии главы СБУ, в 2014 году политик организовал поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий ЛДНР в сговоре с высшим руководством Украины.

Медведчук суд Украина
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