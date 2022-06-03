Виктору Медведчуку грозит до 15 лет заключения по обвинению в госизмене на Украине

Расследование в отношении украинского политика Виктора Медведчука завершено, сообщило Госбюро расследований. Дело направлено в суд, где будет принято окончательное решение.
Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» был задержан СБУ 12 апреля по подозрению в государственной измене. Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы, подчеркнули в украинском Госбюро.
По версии главы СБУ, в 2014 году политик организовал поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий ЛДНР в сговоре с высшим руководством Украины.