Викторию Бекхэм раскритиковали поклонники после того, как она сравнила себя с королевой Елизаветой II

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Виктория Бекхэм и королева Елизавета II

Викторию Бекхэм осудили поклонники после того, как она опубликовала в инстаграме* поздравление в адрес королевы Елизаветы II, которая отмечает свой платиновый юбилей на троне.

В своем посте она поблагодарила королеву за вдохновение и сравнила себя с ней. 70 лет она для многих была источником вдохновения, в том числе и для меня! Поздравляю Ее Величество королеву с ее платиновым юбилеем. Это такое достижение! — написала Виктория.



Виктория Бекхэм и королева Елизавета II

Поклонники Бекхэм, однако, решили, что сравнивать себя с королевой ей не стоило. Звезду упрекнули в нарциссизме и эгоизме. Такой нарциссический пост! Можно ли поздравлять кого-то другого, не обращая внимания на себя?

Невероятный эгоцентризм! Было неуместно выкладывать такой пост со своими фотографиями.

Как вы можете сравнивать себя с королевой? Верх неуважения, но, впрочем, ничего удивительного, — написали ей в комментариях.

Накануне в Лондоне завершились празднования в честь платинового юбилея королевы. Сама Елизавета II посетила торжества дважды: в первый день на параде Trooping the Colour и в последний день.

Поздравить королеву приехали и принц Гарри с женой Меган Маркл, которые отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Хотя пара не вышла на балкон Букингемского дворца вместе с другими членами королевской семьи, они появились на нескольких мероприятиях.

Попасть на торжество в честь платинового юбилея хотела и Ким Кардашьян: как выяснили журналисты, она рассчитывала на приглашение от Букингемского дворца, однако звезде реалити-шоу отказали.

На концерте, который прошел в Лондоне в субботу, выступили Алиша Киз, Род Стюарт, Дайана Росс, Адам Ламберт с группой Queen, Андреа Бочелли и другие.

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