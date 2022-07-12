Виктория Дайнеко появилась на публике в сопровождении нового бойфренда

Певица Виктория Дайнеко посетила кинопоказ с неизвестным молодым человеком.
Дайнеко заставила поклонников говорить о себе и своих новых отношениях. Певица пришла на премьеру фильма «Одержимая» вместе с возлюбленным, чем сразу обратила на себя внимание.
Певица появилась на публике в сопровождении нового бойфренда. Имя молодого человека исполнительница озвучивать не стала. Вместе с загадочным брюнетом Дайнеко оказывается в объективах камер уже не в первый раз. В СМИ пишут, что у мужчины есть двое детей от предыдущего брака, пишет «МК».
Победительница «Фабрики звезд-5» предпочитает не делиться подробностями своих личных отношений. Известно, что у исполнительницы до сих пор длятся разбирательства с экс-супругом за алименты на дочь.