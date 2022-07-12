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Виктория Дайнеко появилась на публике в сопровождении нового бойфренда

Виктория Дайнеко появилась на публике в сопровождении нового бойфренда
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Виктория Дайнеко посетила кинопоказ с неизвестным молодым человеком.

Дайнеко заставила поклонников говорить о себе и своих новых отношениях. Певица пришла на премьеру фильма «Одержимая» вместе с возлюбленным, чем сразу обратила на себя внимание.

Певица появилась на публике в сопровождении нового бойфренда. Имя молодого человека исполнительница озвучивать не стала. Вместе с загадочным брюнетом Дайнеко оказывается в объективах камер уже не в первый раз. В СМИ пишут, что у мужчины есть двое детей от предыдущего брака, пишет «МК».

Победительница «Фабрики звезд-5» предпочитает не делиться подробностями своих личных отношений. Известно, что у исполнительницы до сих пор длятся разбирательства с экс-супругом за алименты на дочь.

Дайнеко кинопоказ отношения
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