Виктория Дайнеко появилась на публике в сопровождении нового бойфренда

Певица появилась на публике в сопровождении нового бойфренда. Имя молодого человека исполнительница озвучивать не стала. Вместе с загадочным брюнетом Дайнеко оказывается в объективах камер уже не в первый раз. В СМИ пишут, что у мужчины есть двое детей от предыдущего брака, пишет «МК».