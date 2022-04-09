Виктория Дайнеко спела для находящихся в московском госпитале участников спецоперации

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Певица Виктория Дайнеко дала небольшой концерт для участников специальной операции РФ, находящихся в военном госпитале в Московской области.
Выступление Дайнеко перед военнослужащими прошло в рамках акции «Лучшим воинам Мира» и было организовано Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил России. Артистка отметила, что песни — это меньшее, что она может сделать для ребят, защищающих других людей.
«Кто-то считает, что выздоравливать надо в тишине и спокойствии. Кому-то для хорошего настроения нужна какая-то поддержка. Поэтому, я уверена, что всегда найдутся люди, которым нужна вот такая творческая группа поддержки», — сказала певица.
Виктория Дайнеко поблагодарила солдат российской армии за их труд и отвагу, а также призвала других артистов принять участие в акции поддержки ВС РФ во время спецоперации.