Виктория Дайнеко спела для находящихся в московском госпитале участников спецоперации

«Кто-то считает, что выздоравливать надо в тишине и спокойствии. Кому-то для хорошего настроения нужна какая-то поддержка. Поэтому, я уверена, что всегда найдутся люди, которым нужна вот такая творческая группа поддержки», — сказала певица.