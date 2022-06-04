Виктория Боня рассказала об отношениях с женатым иностранцем

«И вот, спустя 10-15 лет, я увидела мужчину, в которого влюбилась, он иностранец, и он женат. И я не знаю, что с этим делать, потому что это мое табу. Да, я с ним. Он не понимает по-русски», — поделилась знаменитость в эфире Rutube-шоу «Злые языки».