Виктория Боня рассказала об отношениях с женатым иностранцем

Телеведущая Виктория Боня поделилась подробностями своей личной жизни. Знаменитость рассказала о своем очередном романе.
Боня призналась, что однажды она поставила себе табу на женатых мужчин. Она даже зареклась смотреть в их сторону. Однако недавно все изменилось и блогер вновь связалась с несвободным мужчиной.
«И вот, спустя 10-15 лет, я увидела мужчину, в которого влюбилась, он иностранец, и он женат. И я не знаю, что с этим делать, потому что это мое табу. Да, я с ним. Он не понимает по-русски», — поделилась знаменитость в эфире Rutube-шоу «Злые языки».
В 2017 году Боня рассталась с сыном миллиардера Алексом Смерфитом. У знаменитости есть от него дочь Анджелина.