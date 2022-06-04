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Виктория Боня рассказала об отношениях с женатым иностранцем

Виктория Боня рассказала об отношениях с женатым иностранцем
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Виктория Боня поделилась подробностями своей личной жизни. Знаменитость рассказала о своем очередном романе.

Боня призналась, что однажды она поставила себе табу на женатых мужчин. Она даже зареклась смотреть в их сторону. Однако недавно все изменилось и блогер вновь связалась с несвободным мужчиной.

«И вот, спустя 10-15 лет, я увидела мужчину, в которого влюбилась, он иностранец, и он женат. И я не знаю, что с этим делать, потому что это мое табу. Да, я с ним. Он не понимает по-русски», — поделилась знаменитость в эфире Rutube-шоу «Злые языки».

В 2017 году Боня рассталась с сыном миллиардера Алексом Смерфитом. У знаменитости есть от него дочь Анджелина.

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