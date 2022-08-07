Виктория Боня попала в больницу после проведения шаманских обрядов

Ранее Боня резко отреагировала на смерть бывшего топ-менеджера компании «Лукойл» Александра Субботина, который умер в доме семьи шаманов. Звезда иронично заметила, что это были не настоящие Шаманы и пригласила всех к себе в Майами на ретриты, ибо в России подобные вещества запрещены.