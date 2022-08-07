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Виктория Боня попала в больницу после проведения шаманских обрядов

Виктория Боня попала в больницу после проведения шаманских обрядов
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Виктория Боня сообщила о госпитализации. Последнее время звезда употребляла в пищу галлюциногенные грибы и яды тропических жаб.

В соцсетях 42-летняя бизнесвумен рассказала, что попала в больницу и находится под присмотром врачей, но уже ищет всевозможные способы выздоровления.

«Не люблю, когда меня жалеют» — написала Боня.

О причинах госпитализации знаменитость не сообщила, однако, по информации портала PROZVEZD, последнее время артистка увлеклась шаманскими обрядами, употребляя «чудодейственные напитки», которые, по ее словам, помогут открыть «третий глаз» и даже «отделить душу от тела.

Ранее Боня резко отреагировала на смерть бывшего топ-менеджера компании «Лукойл» Александра Субботина, который умер в доме семьи шаманов. Звезда иронично заметила, что это были не настоящие Шаманы и пригласила всех к себе в Майами на ретриты, ибо в России подобные вещества запрещены.

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