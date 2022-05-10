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    Виктория Боня отреагировала на смерть Александра Субботина в доме шаматов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Виктория Боня отреагировала на смерть Александра Субботина в доме шаматов

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    Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Телеведущая Виктория Боня прокомментировала смерть бывшего топ-менеджера Александра Субботина. Он скончался в доме шаманов в Подмосковье. 

    Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» сделала репост с новостью о смерти Субботина в своем Telegram-канале. В прессе сообщалось, что мужчина умер якобы после проведения сеанса с шаманами. 

    Телеведущая решила воспользоваться данной информацией для продвижения своих услуг. Она пригласила поклонников побывать у настоящих шаманов. 

    «В следующий раз прилетайте ко мне в Европу, где это проходит легально, через ассоциацию и без нарушения закона», — написала Боня в соцсетях. 

    Ранее стало известно, что миллиардер мог скончаться в результате сердечной недостаточности. 

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