Виктория Боня отреагировала на смерть Александра Субботина в доме шаматов

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Телеведущая Виктория Боня прокомментировала смерть бывшего топ-менеджера Александра Субботина. Он скончался в доме шаманов в Подмосковье.
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» сделала репост с новостью о смерти Субботина в своем Telegram-канале. В прессе сообщалось, что мужчина умер якобы после проведения сеанса с шаманами.
Телеведущая решила воспользоваться данной информацией для продвижения своих услуг. Она пригласила поклонников побывать у настоящих шаманов.
«В следующий раз прилетайте ко мне в Европу, где это проходит легально, через ассоциацию и без нарушения закона», — написала Боня в соцсетях.
Ранее стало известно, что миллиардер мог скончаться в результате сердечной недостаточности.
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