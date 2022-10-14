Виктория Боня объяснила желание дочери выучить украинский язык

Боня не стала критиковать новое увлечение своей дочери. Блогер даже посоветовала девочке смотреть фильмы и мультфильмы на мове. Так, по мнению модели, ее наследница скорее освоит украинский. Соответствующее видео появилось в соцсети бизнесвумен.