Виктория Боня объяснила желание дочери выучить украинский язык

Модель, блогер и бизнесвумен Виктория Боня рассказала, что ее наследница намерена выучить украинский язык, так как он ей «нравится».
Стоит отметить, что подобное желание вызвано на фоне западного мейнстрима. Европейцы теперь любят все украинское, поскольку сегодня это «модно».
Боня не стала критиковать новое увлечение своей дочери. Блогер даже посоветовала девочке смотреть фильмы и мультфильмы на мове. Так, по мнению модели, ее наследница скорее освоит украинский. Соответствующее видео появилось в соцсети бизнесвумен.
Ранее Боня вернулась из похода в Гималаях. Она призналась, что восхождение на вершину сильно повлияло на ее внешность.