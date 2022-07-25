Виктория Боня гневно ответила оскорбившей россиян певице Приходько

«Что с такими персонажами не так? Даже не берем во внимание какие-то общечеловеческие нормы поведения… Она карьеру построила в России, в 2007 году стала победительницей “Фабрики звезд-7”, а в 2009 году вообще представляла Россию на Евровидении, а потом такие высказывания позволяет себе. Ну, хотя ожидать иного от человека, восхищающегося Ку-клукс-кланом, не приходится», — гневно высказалась Боня.