Виктория Боня эмоционально отреагировала на новое заявление Потапа о россиянах

«Помните такого исполнителя Потапа? Попался тут в комментариях его новый “хит”, который он исполняет в Израиле. Думала, [певец Макс] Барских — это уже дно, но тут снизу постучали. Главный вопрос — почему этот “прогоняльщик” скачет на земле обетованной, а не на передовой где-нибудь» — заявила модель в личном блоге.