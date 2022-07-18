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Виктория Боня эмоционально отреагировала на новое заявление Потапа о россиянах

Виктория Боня эмоционально отреагировала на новое заявление Потапа о россиянах
wikipedia.org / Okras / CC BY-SA 4.0

Модель и телеведущая Виктория Боня раскритиковала украинского исполнителя Потапа за выступление в Израиле.

Располневший рэпер решил прервать свой роскошный отдых в Испании и отправился в гастрольный тур в Израиль. Там он вновь не сдержался от резких высказываний в адрес России и ее жителей. Боня решила поставить оскандалившегося украинца на место.

«Помните такого исполнителя Потапа? Попался тут в комментариях его новый “хит”, который он исполняет в Израиле. Думала, [певец Макс] Барских — это уже дно, но тут снизу постучали. Главный вопрос — почему этот “прогоняльщик” скачет на земле обетованной, а не на передовой где-нибудь» — заявила модель в личном блоге.

Барских тоже говорил, что останется на родной Украине, однако в итоге предпочел уехать за границу на гастроли. Боня отметила, что не прошло и полтора месяца, как риторика исполнителя кардинально изменилась.

барских боня Израиль концерт критика потап
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RusNewsToday24
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