Виктория Бекхэм рассказала о детокс-отпуске в Италии

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Виктория Бекхэм

Отгуляв свадьбу сына Бруклина, Виктория и Дэвид Бекхэм отправились в отпуск в Италию, чтобы расслабиться и позаботиться о своем здоровье. Пара остановились в роскошном отеле Palace Merano, одна неделя отдыха в котором стоит более 10 тысяч долларов.

Этот оздоровительный курорт очень любит британская королевская семья, также там часто бывают Зинедин Зидан, Принцесса Монакская Каролина и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

Отель Palace Merano

На протяжении недели Виктория испытывала на себе различные омолаживающие и лечебные процедуры, которые предлагает отель, и подробно рассказывала о них в сторис инстаграма* Conde Nast Traveller. По словам бизнесвумен, весь отпуск она придерживалась диеты на основе травяных чаев и антиоксидантов.

Каждый день начинается с чашки моего любимого ячменного кофе, без кофеина или других стимуляторов. Он обладает противовоспалительными и антисептическими, антиоксидантными и пищеварительными свойствами,

— рассказала она подписчикам.

Виктория показала некоторые блюда из своего рациона, среди которых были клубничное желе из семян чиа с авокадо и малиновым кремом, дуврская камбала со шпинатом, артишоками и зеленой фасолью. Особый режим питания предполагал практически вегетарианское меню для глубокой очистки организма и восстановления баланса жизненной энергии.

Кроме того, дизайнер воздерживалась от алкоголя, посещала сеансы пилинга, лимфодренажного массажа, лечения фитогрязью и множество других уходовых и оздоровительных процедур.

По возвращении из отпуска Виктория продолжает быть как никогда активна в соцсетях — она запускает новую коллекцию своего бренда VB Body и вовсю занимается ее продвижением.

Виктория и Дэвид Бекхэм

Коллекция выполнена из плотной трикотажной ткани в пастельных и ярко-оранжевых оттенках. Виктория уверяет, что одежда из ее коллекции подчеркнет любую фигуру.

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