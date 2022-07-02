Виктория Бекхэм рассказала, как ее вынудили взвеситься в прямом эфире вскоре после родов

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Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм дала интервью Vogue Australia, в котором вспомнила неприятный инцидент, произошедший с ней в 1999 году — вскоре после того, как она родила своего старшего сына Бруклина. Звезда пришла на ток-шоу TFI Friday, где ведущий передачи Крис Эванс вынудил ее взвеситься в прямом эфире.

Началось с того, что Эванс стал расспрашивать Викторию, пришла ли она в “нормальную форму” после родов и может ли поделиться со зрительницами своим секретом стройности. После чего вдруг достал из-за стойки ведущего весы и стал настойчиво просить Викторию встать на них, что она и сделала со словами: “Это ужасно”. Озвучив ее вес, Эванс прокомментировал: “Совсем неплохо, не так ли?”.

Я тогда только родила Бруклина, но успела довольно сильно похудеть. У моей мамы было так же после каждой беременности. Это вовсе не означает, что у вас пищевое расстройство, но он заставил меня встать на весы. Можете себе представить, чтобы подобное произошло в наши дни?

Виктория также вспомнила обидные прозвища, которые ей давали, когда она сильно худела или поправлялась.

Меня называли и “Жирной Пош”, и “Скелетом Пош”. После рождения Бруклина я наткнулась на одну свою фотографию, где были отмечены все части тела, в которых мне следовало бы похудеть.

Недавно в интервью журналу Grazia Бекхэм призналась, что ее представление о красоте женского тела сильно изменилось за последние годы.

Я думаю, немногие современные женщины хотят быть очень худыми. Сейчас они хотят иметь здоровое тело и округлости, чтобы у них была и грудь, и попа. Я бы и сама не отказалась.

Виктория вспомнила поездку во Флориду, где она видела много женщин в теле, которые не стеснялись своих форм. Звезда выразила надежду, что ее дочь Харпер последует их примеру.

В Майами множество фигуристых женщин, и они умеют себя подать. Они прогуливаются по пляжу практически без одежды и выглядят потрясающе, демонстрируют свои тела с такой уверенностью. Их восприятие себя и их стиль показались мне освобождающими. Как мать, я бы хотела, чтобы Харпер окружали женщины, которые празднуют свои формы и наслаждаются тем, как они выглядят.

По словам Виктории, не так давно ей удалось найти баланс в ее стремлении сохранять здоровье и иметь красивое тело.