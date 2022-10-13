Виктория Бекхэм проводит время в Нью-Йорке: современная Золушка и еще два новых образа

Виктория Бекхэм с поклонницей

Posh Spice превращается в современную Золушку — так можно было охарактеризовать новый образ Виктории Бекхэм. Сегодня в Нью-Йорке она появилась на публике в шелковом голубом облегающем платье и обтягивающих блестящих сапогах, которые напоминали о знаменитых хрустальных туфельках сказочной героини.

Виктория Бекхэм

В Нью-Йорк Виктория приехала, чтобы провести ряд мероприятий в поддержку своего бьюти-бренда, в частности она встретилась с покупателями в универмаге Bergdorf Goodman, а также заглянула в редакцию Vogue.

Виктория Бекхэм в редакции Vogue

Днем ранее папарацци сфотографировали Викторию вместе с мужем Дэвидом Бекхэмом на выходе из их отеля, когда пара отправлялась на ужин.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Семья Бекхэм в последнее время оказывается в центре внимания из-за слухов о вражде Виктории с женой Бруклина Бекхэма Николой Пельтц. Якобы дизайнер и ее невестка поссорились из-за того, что Никола не надела на свадьбу платье бренда Виктории. Никола, в свою очередь, рассказала, что она хотела заказать платье у будущей свекрови, но Виктория игнорировала звонки Николы. После этого британские СМИ, со ссылкой на инсайдеров, сообщили, что Виктория злится и не понимает, зачем Никола только провоцирует новые слухи о вражде, а не опровергает их.

Во время Недели моды в Париже члены семьи, похоже, смогли перестать выяснять отношения. Никола и Бруклин посетили показ Виктории, чтобы поддержать ее в особенный день, ведь это был первый раз, когда марка участвовала в Парижской неделе моды.