Виктория Бекхэм прокомментировала слухи о разводе с мужем после того, как свела татуировку с его инициалами

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм в эфире шоу Today прокомментировала слухи о разводе, которые появились в СМИ после того, как она свела посвященную своему мужу татуировку.

Она отметила, что дело не в проблемах в отношениях, а в эстетической стороне вопроса — татуировки просто перестали ей нравиться.

Эти татуировки были у меня давным-давно, и они были не особенно изящными, — сказала она, отметив, что у ее мужа Дэвида Бекхэма и их сыновей много красивых татуировок.

Мои татуировки были не очень аккуратными и были не такими красивыми. Это не означает ничего большего. СМИ начали строить предположения, не ушла ли я от мужа? Нет. Меня просто немного тошнило от этих татуировок. Все очень просто. Это уже не первый раз, когда пользователи сети видят намек в сведении татуировки: ранее Сильвестр Сталлоне свел тату с изображением своей жены Дженнифер Флавин, после чего вскоре они объявили о разводе. Позже, однако, они передумали и приняли решение сохранить брак.