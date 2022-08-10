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Виктория Бекхэм продемонстрировала особенности фигуры в «дешевом» платье

Виктория Бекхэм продемонстрировала особенности фигуры в «дешевом» платье

Бывшая участница музыкального коллектива Spice Girls, модель и дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала идеальную фигуру, облачившись в «бюджетное платье», передает CT News.

Супруга знаменитого британского футболиста вышла в свет в зеленом платье за 490 фунтов стерлингов (около 36 тысяч рублей), подчеркивающем все изгибы ее тела. Журналисты и поклонники певицы отметили, что 48-летняя звезда по-прежнему находится в идеальной физической форме.

Этого нельзя сказать о психологическом состоянии модели, поскольку в последнее время в прессе активно обсуждается ее конфликт с невесткой. Последняя не желает жить в тени знаменитой родственницы, предпочитая держать дистанцию.

Виктория Бекхэм способна не только эпатажно одеваться, но и имеет ряд странных привычек. Недавно ее супруг Дэвид Бекхэм рассказал, что женщина не любит принимать ванную, делая это «время от времени».

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RusNewsToday24
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