Виктория Бекхэм, королева Елизавета II, активистки и украинский шеф-повар: британский Vogue назвал 25 самых влиятельных женщин года

Виктория Бекхэм

Британский Vogue опубликовал свою версию списка 25 самых влиятельных женщин года.

В 2022 году слово “вдохновляющий” используется настолько огульно, что рискует потерять свое значение. Но как еще назвать тех, кто вошел в топ-25 Vogue этого года? Список включает выдающихся женщин, преуспевающих в разных сферах жизни,

— говорится в предисловии к списку.

В него вошли не только знаменитости, но и активистки, а также женщины, которые прошли через невообразимые испытания и продемонстрировали стойкость в самых трудных жизненных ситуациях.

Редакция отметила дизайнера Викторию Бекхэм, чье появление в платье собственного бренда на свадьбе старшего сына стало одним из важных модных событий года: ретейлер Net-a-Porter зафиксировал 200-процентное увеличение поисковых запросов платья-комбинации с эффектом металлик.

Виктория и Дэвид Бекхэм на свадьбе сына Бруклина

Соседствует с ней в списке и королева Елизавета II, которая в этом году отметила 70-летие на троне.

Во время неспокойного периода для королевской семьи широта празднования была свидетельством непреходящей и непоколебимой популярности королевы как дома, так и за рубежом,

— написали в Vogue.

Киноиндустрию в списке представляют звезда сериала “Убивая Еву” Джоди Комер и Эмма Томпсон, которая снялась в комедии “Удачи тебе, Лео Гранде”, ставшей едва ли не самым обсуждаемым фильмом года. Томпсон играет 60-летнюю женщину, которая в поисках сексуального удовлетворения прибегает к услугам молодого секс-работника. Фильм был тепло принят критиками и положил начало важному разговору о желании и стыде.

Кадр из фильма “Удачи тебе, Лео Гранде”

Среди спортсменов отметили теннисистку Эмму Радукану. Модную индустрию в списке представляет не только Виктория Бекхэм. В редакции Vogue также отметили Нэнси Доджаку, основательницу одноименного бренда, который обожают звезды, и генерального директора Chanel Лину Наир.

В список вошли и различные активистки: Джебина Ясмин Ислам, которая борется с насилием в отношении женщин, Мариэлла Фроструп, запустившая сайт, где женщины могут больше узнать о менопаузе, Назанин Загари-Рэтклифф, которая вернулась в Великобританию из Ирана, где она была арестована по обвинению в шпионаже в 2016 году, и посвятила себя благотворительности.

Среди самых влиятельных женщин года также оказались баронесса Валери Амос, ставшая первой темнокожей женщиной, награжденной орденом Подвязки, и шеф-повар и фуд-блогер Оля Геркулес, которая запустила благотворительную акцию в помощь Украине.

Оля Геркулес