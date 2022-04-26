«Википедия» может попасть под действие закона «о приземлении»

«В соответствии с требованиями законодательства 22 апреля 2022 года Роскомнадзор направил запрос в адрес администрации площадки о суточной посещаемости российскими пользователями информационного ресурса Wikipedia. При наличии посещаемости в более 500 тыс. российских пользователей в сутки Wikimedia Foundation, Inc. подпадает под действие закона “о приземлении», — говорится в сообщении.