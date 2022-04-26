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Компания Wikimedia Foundation, Inc., которой принадлежит онлайн-энциклопедия «Википедия», может попасть под действие закона «о приземлении». Такое заявление сделали в Роскомнадзоре.
Компания ведет деятельность в интернете на территории России. На площадке компании распространяется текст на русском языке. Кроме того, в доступе находятся сведения о российских пользователях.
«В соответствии с требованиями законодательства 22 апреля 2022 года Роскомнадзор направил запрос в адрес администрации площадки о суточной посещаемости российскими пользователями информационного ресурса Wikipedia. При наличии посещаемости в более 500 тыс. российских пользователей в сутки Wikimedia Foundation, Inc. подпадает под действие закона “о приземлении», — говорится в сообщении.
Закон «о приземлении» зарубежных технологических компаний начал действовать на территории РФ с этого года. Согласно требованиям, компании обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и открыть в стране уполномоченное лицо.
Ранее Роскомнадзор отчитался о блокировке более 85 тысяч фейковых материалов о действиях Вооруженных сил России. Глава ведомства отметил, что против России велась целенаправленная информационная компания, пишет телеканал «360».