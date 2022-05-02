«Википедия» больше не будет принимать пожертвования в криптовалюте

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Фонд Wikimedia Foundation, который владеет «Википедией», опубликовал заявление о том, что прекращает приём пожертвований в криптовалюте.





Wikimedia Foundation принимает пожертвования в криптовалюте с 2014 года, включая Bitroin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple (XRP), Litecoin, Dogecoin, DAI и USDC. Тем не менее, такие пожерствования составяли небольшую часть дохода некоммерческой организации — за последний финансовый год было получено криптовалютных пожертвований на сумму всего 130 000 долларов, что составило 0,08% общего дохода.

Wikimedia Foundation решил прекратить прямое принятие криптовалюты в качестве средства пожертвования. Мы начали прямое принятие криптовалюты в 2014 году на основе запросов наших волонтеров и донорских сообществ. Мы принимаем это решение на основе недавних отзывов от тех же сообществ. В частности, мы закроем нашу учетную запись Bitpay, что лишит нас возможности напрямую принимать криптовалюту в качестве метода пожертвования.

Мы продолжим следить за этой проблемой и будем благодарны за отзывы и внимание к этому развивающемуся вопросу со стороны людей из движения Wikimedia. Мы будем оставаться гибкими и чутко реагировать на потребности волонтеров и доноров.

Решение было принято в ходе недавнего голосования, где за криптовалюту проголосовало 29% участников.