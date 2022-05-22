Вика Цыганова резко высказалась о Филиппе Киркорове

«Давайте потопчемся на кресте опять же — надо же, какое новое видение! Я бы на концерт Киркорова никогда не пошла. Но я согласна с мнением священников, что люди, увидев этот номер, должны были встать и выйти из зала. Жизнь — это не шоу! И не нужно расшатывать наш внутренний стержень. Не должно быть толерантного отношения», — цитирует Цыганову kp.ru.