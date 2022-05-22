Вика Цыганова резко высказалась о Филиппе Киркорове

Российская певица и актриса Вика Цыганова жестко прошлась по творчеству народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
Киркоров на своем юбилейном концерте в Кремле устроил настоящее шоу. Однако один из номеров короля российской эстрады очень сильно возмутил верующих людей. Дело в том, что 55-летний певец во время исполнения песни «Мария Магдалена» забрался на поваленный крест.
«Давайте потопчемся на кресте опять же — надо же, какое новое видение! Я бы на концерт Киркорова никогда не пошла. Но я согласна с мнением священников, что люди, увидев этот номер, должны были встать и выйти из зала. Жизнь — это не шоу! И не нужно расшатывать наш внутренний стержень. Не должно быть толерантного отношения», — цитирует Цыганову kp.ru.
Многие деятели культуры, возмутившиеся поступком Киркорова, требуют от Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ дать четкую правовую оценку поведению артиста, пишет «Царьград». При этом другие убеждены, что таким людям вовсе не место в стране.