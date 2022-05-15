Видный американский эксперт предлагает вывести из оборота стодолларовые купюры чтобы наказать россиян

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Эта новость вряд ли нашла бы отражения на страницах нашего издания, но, учитывая, что ряд читателей высказываются в пользу «настоящего бумажного доллара», ставя под сомнение будущее криптовалют, мы решили опубликовать столь неожиданную идею с американской стороны.

Итак, эксперт Института Гувера Маркос Куналакис (Markos Kounalakis) со страниц ведущего делового издания The Wall Street Journal предлагает президенту США Байдену «сжечь долларовые накопления граждан России» с помощью вывода из обращения стодолларовых купюр.





Куналакис считает, что большинство граждан России «ещё не ощутили западные санкции, а вывод из оборота купюр Минфином США окажет реальное давление на Владимира Путина».

Путин может пытаться заявить, что всё иначе, но россияне все равно будут знать, что его действия привели к уничтожению их сбережений.

Эксперт считает, что удар понесёт средний класс и состоятельные граждане. На 2019 год «под матрасами» у граждан России находилось больше 300 тонн стодолларовых банкнот. Это не меньше $31,5 миллиарда.





Куналакис отмечает, что «любые действия, связанные со 100-долларовой купюрой, вызывают панику в России». Миллионы россиян были встревожены в 1996 году, когда Вашингтон изменил дизайн купюры, чтобы её было труднее подделать. Почти 80% стодолларовых банкнот находятся за границей США, многие подпитывают недобросовестных участников экономики.

Быстрая отмена банкноты может вызвать внутреннюю негативную реакцию против войны на Украине, считает эксперт. В банках России не будет простого способа конвертировать эти купюры в другую валюту, и «сбережения россиян превратятся в бумагу».

Такое решение открыло бы глаза электорату Путина на последствия его решений.

Даже само начало политических дебатов об упразднении 100-долларовой банкноты всколыхнуло бы ситуацию в России, Иране и Венесуэле. Это само по себе может сильнее нарушить политический статус-кво господина Путина, чем многие санкции.

Президенту Байдену следует указать, что «действие стодолларовой купюры прекращается именно из-за войны российского лидера на Украине и насилия, которое он совершает в отношении мирных жителей».

Эксперт, правда, никак не комментирует тот факт, что подобная мера может вызвать массу проблем не только в России и не только у российской банковской системы. Также Куналакис обошёл вниманием тот факт, что подобная мера может вызвать резкое «обезначиливание» доллара по всему миру, перевода его в иную валюту, в том числе в китайский юань, и резкий возможный уход в сторону криптоактивов.