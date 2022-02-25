Видеозапись с центральной площади зафиксировала два взрыва в Киеве

Сообщение о двух взрывах, произошедших в Киеве, распространило информационное агентство Reuters. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Издание ведет прямую трансляцию с центральной площади в Киеве, пишет РЕН ТВ. На ней можно услышать звуки взрывов. Однако агентство не располагает точной информацией о характере взрывов и их последствий.

По предварительным данным, в небе произошла яркая вспышка, после чего посыпались обломки. Не исключено, что это было воздушное судно. Официальная информация будет известна позже.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о старте спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что Москва вынужденно начала проводить спецоперацию по демилитаризации Украины.

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