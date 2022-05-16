Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 могут выйти раньше, чем ожидалось

загрузка...

По данным информатора, hрегулярно публикующего подробности о еще не выпущенных 3D-картах, премьера графических ускорителей Nvidia GeForce RTX 40 состоится раньше, чем планировалось – уже в начале третьего квартала. Сомнительно, что одновременно устройства поступят в продажу, но все подробности о них могут быть раскрыты уже в июле. Или в начале августа.





До этого назывались другие сроки анонса GeForce RTX 40: самый ранний – сентябрь. Но если новые данные информатора окажутся верными, то премьера в июле-августе практически повторит премьеру GeForce RTX 2080 и 3D-карт линейки Turing в августе 2018 года.

Само собой, Nvidia представит сначала топовые модели линейки – GeForce RTX 4090 и, возможно, GeForce RTX 4080. Анонс летом более доступной и потому более народной GeForce RTX 4070 маловероятен – ее следует ждать к зиме.