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Видеокарты китайской разработки тоже будут поддерживать трассировку лучей. У Innosilicon уже готовы GPU Fantasy 3

Видеокарты китайской разработки тоже будут поддерживать трассировку лучей. У Innosilicon уже готовы GPU Fantasy 3

Китайская компания Innosilicon заявила о том, что уже завершила разработку нового GPU Fantasy 3 (Fenghua №3), который поддерживает трассировку лучей. 

Если точнее, судя по всему, речь идёт о линейке GPU, на основе которых будут созданы ускорители разных классов для разных сегментов, включая решения с низким энергопотреблением. 

Других подробностей пока нет, но первое поколение Fenghua №1 опиралось на архитектуру Imagination Technologies, в частности, на IP-ядра IMG B-Series BXT. Лежат ли в основе Fantasy 3 разработки Imagination Technologies, неясно, но у компании давно есть решения с аппаратным ускорением трассировки лучей, так что это вполне возможно. 

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RusNewsToday24
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