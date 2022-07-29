Видеокарты Intel задерживаются — что известно и когда ждать

За последние недели представители Intel Том Петерсен и Райан Шруут рассказали немало нового о будущих видеокартах Arc A750 и A770. Однако они не сказали главного — когда те выйдут на рынок.

На прошлой неделе Intel подтвердила, что получила первую партию карт Arc A750 LE для скорой отправки журналистам, но пока не сделала этого. И потому данные с YouTube-канала Moore’s Law is Dead’s особенно интересны.

В ролике источник отмечает, что системные интеграторы должны были получить первые карты Arc A770, A750, A580 и A380 уже к концу июля, однако на текущий момент на китайском рынке есть только младшая модель.

Таким образом, компания уже пропустила запланированное «окно». При этом отметим, что сами слайды датируются примерно концом июня или началом июля, потому реальное положение дел может отличаться

Также ходят слухи, что карты вообще могут не выйти, но автор с канала Moore’s Law is Dead’s говорит, что их выход просто перенесли на сентябрь. А вот будущие поколения карт могут задержаться ещё сильнее на фоне неудач линейки Arc. В любом случае, пока что источники сходятся в одном — у видеокарт Intel есть проблемы, и они пока решены не все.

Также пока неясно, какие перспективы вообще ожидают видеокарты Intel, учитывая тот факт, что цены на видеокарты в принципе начали падать из-за наступления «криптозимы». Не стоит забывать, что Arc A770, A750, A580 и A380 могут конкурировать с текущими поколениями ускорителей Nvidia и AMD, но уже скоро ожидается выход более мощных решений.

Помимо этого, Intel собирается повышать цены на новые процессоры.