Видеокарты Intel Arc A750 и A580 выйдут примерно через месяц с ценами 350 и 280 долларов соответственно

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Несмотря на то, что младшая мобильная видеокарта Intel Arc уже доступна на рынке, пусть пока в одной стране и в одной модели ноутбука, компания не раскрывала данных о настольных картах. Сегодня такая информация появилась.





Согласно данным источника, первые настольные адаптеры выйдут либо в конце мая, либо в начале июня. Это будут Arc A750 и A580. Адаптеры будут позиционироваться против GeForce RTX 3060 и RTX 3050 соответственно, а цены якобы будут равны 350 и 280 долларов. Спустя несколько недель (ориентировочно в июле) выйдет Arc A380 с ценой 150 долларов и производительностью на уровне GTX 1650.

Таким образом, сначала Intel выведет на рынок среднебюджетные адаптеры, затем модель младшего уровня, а вот флагманские решения придётся подождать, хотя обычно AMD и Nvidia делают наоборот.