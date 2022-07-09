Видеокарты GeForce RTX 40 откладываются. Но дело не в их неготовности

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Несмотря на то, что с падением котировок криптовалют цены на видеокарты значительно снизились, спрос не поспевает за предложением. Как результат, затоварен и вторичный рынок, и полки магазинов. Это и называют причиной задержки выпуска 3D-карт GeForce RTX 40: склады забиты видеокартами нынешнего поколения.





Несмотря на то, что видеокарта после майнинга – это кот в мешке, вторичный рынок переполнен GeForce RTX 30, и на них есть спрос. В то же время переполнены и склады ретейлеров, и даже больше: избыток предложения GeForce RTX 30 – во всей цепи поставок.

Поэтому выпускать GeForce RTX 40 сейчас нецелесообразно – нужно попытаться распродать запасы видеокарт нынешнего поколения в розничном канале, а также нужно время, чтобы снизились запасы этих моделей на вторичном рынке. Поэтому сейчас, по данным источника, премьера GeForce RTX 4090, как первой представительницы новой линейки, ожидается лишь в октябре и только на бумаге. В реальности же продажи стартуют только в самом конце года – в декабре. Ранее же предполагалось, что к декабрю выйдут уже и GeForce RTX 4080, и GeForce RTX 4070.