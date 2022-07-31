Видеокарты AMD Radeon 7900 могут получить очень скоростную память

По слухам, компания AMD может установить более быстрые чипы памяти GDDR6 в будущие видеокарты Radeon RX 7900 на базе графических процессоров Navi 31 с архитектурой RDNA 3. Им приписывают скорость в 20 Гбит/сек на контакт. Для сравнения, у нынешнего поколения скорость составляет 18 Гбит/сек, а ранее она была и вовсе на уровне 16 Гбит/сек.





Эти данные сообщил известный инсайдер Greymon55. Он утверждает также, что в некоторых случая пропускная способность памяти может вырасти до 24 Гбит/сек, что уравняет «красные» карты с Nvidia GeForce RTX 3090 Ti и даже моделями линейки RTX 40. Всё это даст общую пропускную способность 960 ГБ/сек и выше. Некоторые слухи даже утверждают, что показатель составит до 7 ТБ/сек, но это пока не подтверждено.

Новые карты также получат больший объём Infinity Cache — 384 МБ вместо нынешний 192 МБ. А графический чип будет построен с использованием компоновки MCM — то есть, на одной подложке будет несколько чипов, однако точные спецификации их пока не раскрываются.

Ранее Greymon55 рассказал, что AMD готовит новые процессоры с технологией 3D V-Cache