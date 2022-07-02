видеокарта теперь в три раза дешевле, чем в марте

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Флагманская видеокарта Nvidia, GeForce RTX 3090, сильно подешевела в России. Об этом сообщил руководитель группы закупок направления «Компоненты» ретейлера «Ситилинк» Алексей Русаков.

«В марте на рынке было резкое увеличение стоимости электроники из-за изменения курсов валют. Теперь стоимость Palit GeForce RTX 3090 снизилась в три раза по сравнению с пиковой мартовской стоимостью», — сказал он. В настоящее время стоимость GeForce RTX 3090 начинаются у отметки в 160 тысяч рублей.

По словам Русакова, снижены цены и на бюджетную видеокарту RTX 2060 Super: теперь ее можно приобрести за 37 тысяч рублей. «Это ниже цены середины февраля и в четыре раза ниже по сравнению с пиком в марте», — добавил он.

Ранее сообщалось, что цены на видеокарты в России за последние три месяца снизились в среднем на 40%. Эксперты связывают такие перемены со снижением доходности от майнинга и укреплением рубля.