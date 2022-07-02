Видеокарта EVGA RTX 3090 Ti Kingpin за 2500 долларов комплектуется «бесплатным» блоком питания на 1600 Вт

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В США вышла в продажу премиальная видеокарта EVGA RTX 3090 Ti Kingpins стоимостью в 2500 долларов. Примечательно, что за эту цену в комплекте идёт «бесплатный» блок питания SuperNOVA 1600 P2 мощностью в 1600 Вт. Он относится к категории 80+ PLATINUM. При этом на блоке нет разъёма PCIe Gen5 с 16 контактами, так что придётся докупать адаптер.





Сама карта имеет два 16-контактных разъёма и мощную жидкостную систему охлаждения с четырьмя вентиляторами. Три из них расположены на внешнем блоке, а четвёртый охлаждает модули VRM.





Карта также получила встроенный OLED-дисплей, куда можно вывести информацию о напряжении, температуре, частотах и так далее. Помимо этого, карта оснащена несколькими профилями для BIOS, что позволяет легко разгонять её.

Сама карта потребляет более 1200 Вт мощности, так что комплектный блок питания явно потребуется. Появится ли она в других странах, неизвестно.