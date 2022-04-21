Видео с развевающимся флагом ДНР на телевышке в Мариуполе появилось в Сети

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Флаг Донецкой Народной Республики (ДНР) установили на мариупольской телевышке. Соответствующее видео появилось в Сети.
Кадры были сняты на значительной высоте, с которой можно увидеть панораму города и Таганрогский залив. На видео запечатлен развевающийся ДНР, а также военнослужащий, отдающий честь символу республики.
В Мариуполе начались работы по расчистке и восстановлению города. Один из основателей ДНР, идеолог русского движения в Донбассе Андрей Пургин ранее рассказал «Народным Новостям» о главных задачах, которые нужно выполнить для возвращения города к нормальной жизни.
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