Видео с поминок Жириновского на Новодевичьем кладбище появилось в Сети

В Сеть попало видео, на котором запечатлен фрагмент поминок. Известно, что на кладбище также приехали родные и близкие покойного главы ЛДПР Владимира Жириновского, пишет Федеральное агентство новостей. В ходе церемонии выступил врио главы ЛДПР Леонид Слуцкий. Партия Жириновского сохранится и будет крепнуть, отметил он.