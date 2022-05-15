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    Видео с поминок Жириновского на Новодевичьем кладбище появилось в Сети

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Видео с поминок Жириновского на Новодевичьем кладбище появилось в Сети

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    Федеральное агентство новостей

    Депутаты Госдумы, а также члены партии ЛДПР приехали на Новодевичье кладбище почтить память политика Владимира Жириновского на 40-й день после его кончины.

    В Сеть попало видео, на котором запечатлен фрагмент поминок. Известно, что на кладбище также приехали родные и близкие покойного главы ЛДПР Владимира Жириновского, пишет Федеральное агентство новостей. В ходе церемонии выступил врио главы ЛДПР Леонид Слуцкий. Партия Жириновского сохранится и будет крепнуть, отметил он.

    Владимир Жириновский скончался 6 апреля в результате тяжелой и продолжительной болезни. Последние несколько месяцев жизни политик провел в медучреждении. Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Его отпевание провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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