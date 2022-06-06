Видео с гуляющим по Лондону экс-президентом Украины Порошенко появилось в Сети

Petro Poroshenko/via Globallookpress.comЭкс-президента Украины Петра Порошенко, которому лишь с третьего раза удалось покинуть родину, заметили прогуливающимся по Лондону. Соответствующее видео появилось в украинских СМИ. На кадрах видно, как Порошенко идет по улице британской столицы в компании девушки. По мнению журналистов, это дочь бывшего украинского лидера Александра, которая в настоящее время учится в Лондоне. «Петр Порошенко уже сделал свои важные государственные дела за границей. Теперь можно и по Лондону погулять», — иронично заметило агентство «Униан».28 мая Порошенко дважды за сутки пытался выехать с Украины через пропускной пункт «Рава-Русская» Львовской таможни. Политик направлялся в Роттердам для участия в Парламентской ассамблее НАТО. Покинуть страну ему удалось лишь на третий раз, 30 мая. Некоторые СМИ утверждают, что бывший глава государства таким образом хочет избежать наказания по ряду уголовных дел, возбужденных против него на Украине. Порошенко подозревают в госиз..

Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Экс-президента Украины Петра Порошенко, которому лишь с третьего раза удалось покинуть родину, заметили прогуливающимся по Лондону. Соответствующее видео появилось в украинских СМИ.

На кадрах видно, как Порошенко идет по улице британской столицы в компании девушки. По мнению журналистов, это дочь бывшего украинского лидера Александра, которая в настоящее время учится в Лондоне.

«Петр Порошенко уже сделал свои важные государственные дела за границей. Теперь можно и по Лондону погулять», — иронично заметило агентство «Униан».

28 мая Порошенко дважды за сутки пытался выехать с Украины через пропускной пункт «Рава-Русская» Львовской таможни. Политик направлялся в Роттердам для участия в Парламентской ассамблее НАТО. Покинуть страну ему удалось лишь на третий раз, 30 мая.

Некоторые СМИ утверждают, что бывший глава государства таким образом хочет избежать наказания по ряду уголовных дел, возбужденных против него на Украине. Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. В общей сложности, по словам политика, против него заведено 130 уголовных дел, около 40 из них уже закрыты.