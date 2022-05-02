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    Видео ракетного удара по складу ВСУ с западным вооружением появилось в Сети

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Видео ракетного удара по складу ВСУ с западным вооружением появилось в Сети

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    Федеральное агентство новостей

    Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент авиаудара по складу Вооруженных сил Украины с западным вооружением в Днепропетровской области.

    На распространившейся в Сети видеозаписи можно увидеть, как ракета поражает ангар, расположенный, предположительно, на территории военной части. Вероятно, удар был нанесен с применением высокоточной авиационной ракеты Х-59 «Овод». Это позволило ликвидировать склад с противотанковыми ракетными комплексами западного производства.

    Ранее в Министерстве обороны России также сообщали об уничтожении ангара с иностранным вооружением на территории военного аэродрома в Одесской области.

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