Видео ракетного удара по складу ВСУ с западным вооружением появилось в Сети

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Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент авиаудара по складу Вооруженных сил Украины с западным вооружением в Днепропетровской области.
На распространившейся в Сети видеозаписи можно увидеть, как ракета поражает ангар, расположенный, предположительно, на территории военной части. Вероятно, удар был нанесен с применением высокоточной авиационной ракеты Х-59 «Овод». Это позволило ликвидировать склад с противотанковыми ракетными комплексами западного производства.
Ранее в Министерстве обороны России также сообщали об уничтожении ангара с иностранным вооружением на территории военного аэродрома в Одесской области.
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