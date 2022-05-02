Видео ракетного удара по складу ВСУ с западным вооружением появилось в Сети

На распространившейся в Сети видеозаписи можно увидеть, как ракета поражает ангар, расположенный, предположительно, на территории военной части. Вероятно, удар был нанесен с применением высокоточной авиационной ракеты Х-59 «Овод». Это позволило ликвидировать склад с противотанковыми ракетными комплексами западного производства.