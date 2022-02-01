Видео «погони» автомобиля за волчьей стаей в Забайкалье сняли на видео

Видео «погони» автомобиля за волчьей стаей в Забайкалье сняли на видео Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

В Забайкальском крае стая волков ночью пыталась скрыться от двигавшейся по дороге машины.

В распоряжении редакции сетевого издания ZabNews имеется видеозапись, на которой можно рассмотреть, что стая состоит примерно из десяти особей.

Глава Сретенского района Алексей Закурдаев сообщил в министерство природных ресурсов Забайкальского края о том, что в районе Куларкинского и Фирсовского поселений видели волков. Более того, около одного из поселков серые хищники задрали собаку.

Небезопасная для жителей окрестных населенных пунктов ситуация находится под контролем у охотоведа района, который уже отстрелил трех волков и собирает охотобщество.

 
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