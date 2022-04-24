Видео голосования Макрона на выборах президента Франции появилось в Сети

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Действующий
лидер Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских
выборах. Соответствующее видео появились в Сети.
В социальных сетях распространились кадры, как лидер
Франции кидает заполненный бюллетень в урну. На избирательный участок он пришел вместе со своей женой.
Недавно свой выбор сделала и его соперница по президентской гонке — глава крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она проголосовала на участке в коммуне Энем-Бомон в северном регионе Па-де-Кале.
В первом туре президентских выборов с небольшим отрывом победу
одержал Макрон. Сегодня же во Франции проходит решающее голосование за главу
государства.
загрузка...