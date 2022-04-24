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    Видео голосования Макрона на выборах президента Франции появилось в Сети

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Видео голосования Макрона на выборах президента Франции появилось в Сети

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    Panoramic/Keystone Press Agency/globallookpress

    Действующий
    лидер Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских
    выборах. Соответствующее видео появились в Сети.

    В социальных сетях распространились кадры, как лидер
    Франции кидает заполненный бюллетень в урну. На избирательный участок он пришел вместе со своей женой. 

    Недавно свой выбор сделала и его соперница по президентской гонке — глава крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она проголосовала на участке в коммуне Энем-Бомон в северном регионе Па-де-Кале.

    В первом туре президентских выборов с небольшим отрывом победу
    одержал Макрон. Сегодня же во Франции проходит решающее голосование за главу
    государства.

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