Вице-президент РСТ Барзыкин отметил недостатки нового законопроекта Ростуризма

Вице-президент РСТ Барзыкин отметил недостатки нового законопроекта Ростуризма Новости
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Ростуризм разработал новый законопроект, который вызвал много споров среди участников рынка. В чем его недостатки, рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Согласно нововведению, компенсация каждому туристу за несостоявшийся тур будет составлять 40 тысяч рублей. Но эту инициативу встретили не очень позитивно. Путешественники хотят вернуть полную стоимость за тур, пишут «Известия».

Еще одна проблема заключается в страховке. Туроператору при «входе» на внутренний рынок придется защитить свою деятельность на сумму 25 миллионов рублей. Страховая премия составит не менее 1,5 миллиона рублей.

«То есть размер финобеспечения предлагается увеличить с 500 тыс. рублей до 25 млн — в 50 раз. Для внутреннего туризма это абсолютно неподъемное требование, которое невозможно исполнить. Никто не застрахует туроператора на эту сумму», — добавил Барзыкин.

Инициативы, указанные в проекте Ростуризма, могут привести к разным последствиям. Например, операторы по внутреннему туризму уйдут с рынка, а уровень конкуренции будет низким.

 
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